В Курской области бойцы ССО взяли в плен несколько десятков морских пехотинцев РФ – видео
В Курской области России военнослужащие Сил специальных операций Вооруженных Сил Украины взяли в плен несколько десятков морских пехотинцев РФ. Об этом сообщила пресс-служба ССО и опубликовала соответствующее видео.
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В сообщении говорится, что во время проведения специальных действий на Курском направлении бойцы Сил спецопераций нанесли существенные потери в живой силе противнику.
Кроме того, было взято в плен несколько десятков военнослужащих 810 бригады морской пехоты РФ.
"Именно так вражеские морпехи должны "отмечать" свой профессиональный праздник", — отметили военные.
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