В Курской области России военнослужащие Сил специальных операций Вооруженных Сил Украины взяли в плен несколько десятков морских пехотинцев РФ. Об этом сообщила пресс-служба ССО и опубликовала соответствующее видео.

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В сообщении говорится, что во время проведения специальных действий на Курском направлении бойцы Сил спецопераций нанесли существенные потери в живой силе противнику.

Кроме того, было взято в плен несколько десятков военнослужащих 810 бригады морской пехоты РФ.

"Именно так вражеские морпехи должны "отмечать" свой профессиональный праздник", — отметили военные.

  • 6 ноября стало известно, что Силы обороны взяли в плен военнослужащего 155 бригады морской пехоты Тихоокеанского флота РФ, свидетеля убийства украинских военнопленных и посмертного отсечения им голов.
  • 20 ноября ДШВ сообщили, что украинские десантники в одном бою в Курской области взяли в плен около трех десятков россиян.
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