ВСУ (Иллюстративное фото: Генштаб)

Вооруженные Силы Украины не получали никакого приказа держать Курскую область до инаугурации Дональда Трампа как президента США 20 января 2025 года. Об этом заявил руководитель Центра противодействия дезинформации при Совете нацбезопасности и обороны Андрей Коваленко.

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Заявление о том, что Курскую область Украина планирует "обменять" после того, как Трамп станет президентом, распространило 2 декабря BBC News со ссылкой на неназванных солдат.

Однако, по словам Коваленко, информация "не соответствует действительности".

По его словам, Силы обороны выполняют конкретные боевые задачи, которые напрямую зависят от общей ситуации на фронте. От этих задач, в частности, зависит ситуация еще на нескольких направлениях фронта.

"В частности и количество россиян на них", – отметил Коваленко.

Он подчеркнул, что подобные приказы "в принципе" не могут быть отданы в ВСУ.

22 ноября собеседник LIGA.net в Генштабе сообщил, что Курская операция сорвала планы РФ по захвату Запорожья.

Генштабе сообщил, что Курская операция сорвала планы РФ по захвату Запорожья. 27 ноября бойцы ССО в Курской области взяли в плен несколько десятков морских пехотинцев РФ.

3 декабря президент Зеленский заявил, что ВСУ продолжают наносить России ощутимые потери на ее территории.