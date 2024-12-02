Десантники взяли в плен в Курской области больше десятка россиян
Украинские военные в Курской области взяли в плен еще 11 солдат армий России. Об этом сообщили в 80-й отдельной десантно-штурмовой Галицкой бригаде.
По словам десантников, враг пытался штурмовать позиции украинских военных в Курской области, но неудачно. Часть оккупантов была уничтожена, кто-то сбежал, а уцелевших взяли в плен.
Как рассказали пленные из 11 десантно-штурмовой бригады армии России, им поставили задачу захватить населенный пункт, контролируемый Вооруженными Силами Украины.
Однако, по словам украинских воинов, вражеские солдаты оказались плохо подготовленными и слабо оснащенными. Кроме этого выяснилось, что это бывшие заключенные, которых бросили в бой как "пушечное мясо". Командование врага сбежало, как только началось сражение.
- 6 ноября стало известно, что Силы обороны взяли в плен военнослужащего 155 бригады морской пехоты Тихоокеанского флота РФ, свидетеля убийства украинских военнопленных и посмертного отсечения им голов.
- 20 ноября ДШУ сообщили, что украинские десантники в одном бою в Курской области взяли в плен около трех десятков россиян.
- 27 ноября бойцы ССО в Курской области взяли в плен несколько десятков морских пехотинцев РФ.
- 29 ноября собеседник LIGA.net в военной разведке сообщил, что партизаны сожгли авто с дронами россиян в Курской области.