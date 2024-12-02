Десантники взяли в плен в Курской области больше десятка россиян

Командование россиян сбежало, как только начался бой с ВСУ, отметили украинские военные

Пленные россияне (Фото: скрин видео)

Украинские военные в Курской области взяли в плен еще 11 солдат армий России. Об этом сообщили в 80-й отдельной десантно-штурмовой Галицкой бригаде.

По словам десантников, враг пытался штурмовать позиции украинских военных в Курской области, но неудачно. Часть оккупантов была уничтожена, кто-то сбежал, а уцелевших взяли в плен.

Как рассказали пленные из 11 десантно-штурмовой бригады армии России, им поставили задачу захватить населенный пункт, контролируемый Вооруженными Силами Украины.

Однако, по словам украинских воинов, вражеские солдаты оказались плохо подготовленными и слабо оснащенными. Кроме этого выяснилось, что это бывшие заключенные, которых бросили в бой как "пушечное мясо". Командование врага сбежало, как только началось сражение.

6 ноября стало известно, что Силы обороны взяли в плен военнослужащего 155 бригады морской пехоты Тихоокеанского флота РФ, свидетеля убийства украинских военнопленных и посмертного отсечения им голов.

20 ноября ДШУ сообщили, что украинские десантники в одном бою в Курской области взяли в плен около трех десятков россиян.

27 ноября бойцы ССО в Курской области взяли в плен несколько десятков морских пехотинцев РФ.

29 ноября собеседник LIGA.net в военной разведке сообщил, что партизаны сожгли авто с дронами россиян в Курской области.