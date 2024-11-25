OSINT-аналитики: Силы обороны ударили ракетами ATACMS по аэродрому в Курске – фото

Российский аэродром (Фото: ресурс оккупантов)

Силы обороны, вероятно, нанесли удар ракетами ATACMS с кассетной боевой частью по аэродрому в Курской области. Об этом сообщили OSINT-аналитики проекта "КіберБорошно". Портал "Милитарный" уточнил, что это был первый удар американским ракетам по аэродрому на территории РФ.

По данным аналитиков, в ночь на 25 ноября украинские ракетные войска нанесли удар по аэродрому тактической авиации "Курск-Восточный" американскими баллистическими ракетами ATACMS.

В своем канале проект обнародовал кадр с детонацией суббоеприпасов двух ракет М39 с кассетной боевой частью на территории аэропорта.

Аналитики геолоцировали приблизительные районы поражения. Они приходятся на стоянку авиационной техники, в частности боевых самолетов. Пока неизвестно, были ли они размещены там в момент удара.

Связанные с российской военной авиацией блогеры также подтвердили факт удара баллистическими ракетами. В частности, автор пропагандистского Telegram-канала Fighterbomber заявил о пуске восьми ракет.

По его словам, системы противовоздушной обороны аэродрома смогли отработать только по семи ракетам, подчеркнув, что это количество означает лишь попытку перехвата, а не сбивание.

Фото: Telegram-канал КіберБорошно

Фото: Telegram-канал КіберБорошно

Фото: Telegram-канал КіберБорошно

Фото: Telegram-канал КіберБорошно

Также OSINT-аналитики опубликовали видео ударов по позиции зенитного ракетного комплекса С-400, пытавшегося отразить атаку. Всего на видео можно увидеть прилеты минимум пяти ракет ATACMS с кассетной частью, утверждают они.

Фото: Telegram-канал КіберБорошно

Силы обороны официально не сообщали о поражении военного аэродрома Курска. Однако в Генштабе писали об ударах по объектам оккупантов в трех областях РФ, в том числе Курской.

В ночь на 25 ноября в Калужской области ГУР атаковало дронами нефтебазу оккупантов.

Впоследствии Генштаб сообщил, что Силы обороны ударили по объектам оккупантов в Брянской, Калужской и Курской областях России. Военные подтвердили, что в Калужской области была успешно поражена нефтебаза. Результаты атак по другим объектам пока еще уточняются.