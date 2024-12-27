Разведка Южной Кореи подтверждает первого пленного КНДРовца под Курском – Yonhap

Курская область (Фото: ЕРА)

Разведка Южной Кореи подтвердила захват Украиной в плен раненого солдата из КНДР в Курской области. Об этом сообщает южнокорейское информационное агентство Yonhap.

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"Благодаря обмену информацией в режиме реального времени с разведывательной организацией дружественной страны [мы] подтвердили захват раненого северокорейского солдата и планы тщательно изучить дальнейшее развитие событий", – сказано в коротком релизе разведывательной службы.

Подтверждение последовало после того, как соответствующую информацию обнародовал Милитарный со ссылкой на закрытый Telegram-канал the_warshal18.

Отмечается, что это первый случай, когда Украина захватила в плен участвовавшего в боевых действиях северокорейского солдата.

"Группа ССО провела операцию по уничтожению врага на Курском направлении. Кроме успешного выполнения задачи, также не обошлось без трофеев: пленные, в том числе и наемник из Кореи, а также БТР, оснащенный противокумулятивной защитой", – говорится в сообщении.

23 декабря разведывательные службы Южной Кореи сообщили, что войска КНДР потеряли на войне против Украины более 1000 человек.

26 декабря в ГУР рассказали, что солдаты КНДР продолжают нести потери в Курской области и им не хватает питьевой воды.

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