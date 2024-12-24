Бійці ССО опублікували нотатки північнокорейця, вбитого на Курщині – фото

Спецпризначенці наголосили, що це перший розшифрований запис із трофейного нотатника

Війська КНДР (Фото: KNCA)

Сили спеціальних операцій, які продовжують знищувати північнокорейських військових у Курській області, вперше опублікували нотатки ліквідованого бійця з КНДР.

Спецпризначенці розповіли, що у ліквідованого корейця був нотатник, його автор – Гьонг Хонг Джонг – вітає іншого солдата Сонг Джі Мьонга з днем народження.

"Я, покинувши мою батьківщину, перебуваючи на території Росії, вітаю мого найкращого друга й армійського брата Сонг Джі Мьонга (Йонга) з днем народження і бажаю здоров'я, 9 грудня 2024 року", – йдеться у записці.

ССО наголосили, що це перший розшифрований запис із трофейного нотатника.