Бойцы ССО опубликовали заметки северокорейца, убитого в Курской области – фото

Спецназовцы подчеркнули, что это первая расшифрованная запись с трофейного блокнота

Войска КНДР (Фото: KNCA)

Силы специальных операций, продолжающих уничтожать северокорейских военных в Курской области, впервые опубликовали заметки ликвидированного бойца из КНДР.

Спецназовцы рассказали, что у ликвидированного корейца был блокнот, его автор – Генг Хонг Джонг – поздравляет другого солдата Сонг Джи Мёнга с днем рождения.

"Я, покинув мою родину, находясь на территории России, поздравляю моего лучшего друга и армейского брата Сонг Джи Мьонга (Йонга) с днем рождения и желаю здоровья, 9 декабря 2024 года", – говорится в записке.

ССО подчеркнули, что это первая расшифрованная запись из трофейного блокнота.