Бойцы ССО опубликовали заметки северокорейца, убитого в Курской области – фото
Силы специальных операций, продолжающих уничтожать северокорейских военных в Курской области, впервые опубликовали заметки ликвидированного бойца из КНДР.
Спецназовцы рассказали, что у ликвидированного корейца был блокнот, его автор – Генг Хонг Джонг – поздравляет другого солдата Сонг Джи Мёнга с днем рождения.
"Я, покинув мою родину, находясь на территории России, поздравляю моего лучшего друга и армейского брата Сонг Джи Мьонга (Йонга) с днем рождения и желаю здоровья, 9 декабря 2024 года", – говорится в записке.
ССО подчеркнули, что это первая расшифрованная запись из трофейного блокнота.
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