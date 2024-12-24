Бойцы ССО опубликовали заметки северокорейца, убитого в Курской области – фото
Войска КНДР (Фото: KNCA)

Силы специальных операций, продолжающих уничтожать северокорейских военных в Курской области, впервые опубликовали заметки ликвидированного бойца из КНДР.

Спецназовцы рассказали, что у ликвидированного корейца был блокнот, его автор – Генг Хонг Джонг – поздравляет другого солдата Сонг Джи Мёнга с днем рождения.

"Я, покинув мою родину, находясь на территории России, поздравляю моего лучшего друга и армейского брата Сонг Джи Мьонга (Йонга) с днем рождения и желаю здоровья, 9 декабря 2024 года", – говорится в записке.

ССО подчеркнули, что это первая расшифрованная запись из трофейного блокнота.

Фото: ССО/Facebook
Фото: ССО/Facebook
Фото: ССО/Facebook
Фото: ССО/Facebook
  • 19 ноября 2024 года Зеленский говорил, что контингент войск КНДР у границ Украины может вырасти до 100 000.
  • 14 декабря ГУР сообщило, что солдаты КНДР "дружественным огнем" убили восьмерых кадыровцев.
  • 16 декабря в ЦПД раскрыли тактику северокорейцев под Курском: их накапливают в посадках и гонят на штурм узких участков по нескольким направлениям одновременно.
  • 23 декабря разведывательные службы Южной Кореи сообщили, что войска КНДР потеряли на войне против Украины более 1000 человек.
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