"Як уполювати дрон". Розшифровано другу частину нотаток убитого на Курщині бійця КНДР

Північнокорейський солдат (Ілюстративне фото: ЕРА/Chung Sung-Jun)

Сили спеціальних операцій опублікували другу частину розшифрованих нотаток північнокорейського військового, вбитого у Курській області. Стверджується, що він розписував, як вполювати український безпілотник.

За даними спецпризначенців, у своєму записнику рядовий Гьонг Хонг Джонг описав тактику збиття безпілотників і методи укриття від української артилерії.

Поки що невідомо, чи це північнокорейська стратегія, чи її передали російські військові. ССО наголошує, що так чи інакше вона передбачає використання живої приманки.

Українські військові з'ясували, що ліквідований Гьонг був корейським спецпризначенцем. Запис із нотатника супроводжується його автентичними ілюстраціями.

"Як ліквідувати дрон. У разі виявлення дрона, потрібно створити трійку (три людини), водночас той, хто приманює дрон, тримає дистанцію сім метрів, а ті, хто стріляють, – 10-12 метрів. Якщо той, хто приманює, стоятиме, дрон теж зупинить свій рух. У цей момент той, хто стріляє, ліквідує (дрон).

Як уникнути зони обстрілу артилерії. У разі потрапляння в зону обстрілу, призначивши пункт наступного збору (групи), потрібно розходитися на малі групи й виходити із зони обстрілу. Інший спосіб: оскільки артилерія не стріляє в одну й ту саму точку, можна сховатися в точці (попереднього) влучання, а потім виходити із зони обстрілу", – йдеться у записі.

Намальований дрон у записках північнокорейського військового (Фото: ССО)

Раніше бійці ССО публікували першу частину нотаток цього північнокорейського військового. Там він вітав свого друга з днем народження, перебуваючи на Курщині.