"Как подстрелить дрон". Расшифрована вторая часть заметок убитого в России бойца КНДР

Северокорейский солдат (Иллюстративное фото: ЕРА/Chung Sung-Jun)

Силы специальных операций опубликовали вторую часть расшифрованных заметок северокорейского военного, убитого в Курской области. Утверждается, что он расписывал, как ликвидировать украинский беспилотник.

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По данным спецназовцев, в своей записной книжке рядовой Генг Хонг Джонг описал тактику сбивания беспилотников и методы укрытия от украинской артиллерии.

Пока неизвестно, это северокорейская стратегия или ее передали российские военные. ССО отмечает, что так или иначе она предполагает использование живой приманки.

Украинские военные выяснили, что ликвидированный Генг был корейским спецназовцем. Запись из блокнота сопровождается его подлинными иллюстрациями.

"Как ликвидировать дрон. При обнаружении дрона, нужно создать тройку (три человека), в то же время тот, кто приманивает дрон, держит дистанцию семь метров, а стреляющие – 10-12 метров. Если приманивающий будет стоять, дрон тоже остановит свое движение. В этот момент стреляющий ликвидирует (дрон).

Как избежать зоны обстрела артиллерии При попадании в зону обстрела, назначив пункт следующего сбора (группы), нужно расходиться на малые группы и выходить из зоны обстрела. Другой способ: поскольку артиллерия не стреляет в одну и ту же точку, можно спрятаться в точке (предыдущего) попадания, а затем выходить из зоны обстрела", – говорится в записи.

Нарисованный дрон в записках северокорейского военного (Фото: ССО)

Ранее бойцы ССО публиковали первую часть заметок этого северокорейского военного. Там он поздравлял своего друга с днем рождения, находясь в Курской области.