"Записки рядового Джонга". ССО: Бойца из КНДР отправили на войну "искупить грехи"

Военные КНДР (Иллюстративное фото: KCNA)

Расшифрована третья часть заметок ликвидированного в Курской области бойца из Северной Кореи, записи раскрывают, что его отправили на войну России против Украины за какой-то проступок. Об этом сообщили Силы специальных операций Вооруженных Сил Украины.

По данным украинских военных, из заметок стало ясно, что КНДР отправила в Россию не простых солдат, а элитных бойцов. И убитый в Курской области боец – один из них.

В очередной записи рядовой Генг Хонг Джонг пишет, что приехал за тысячи километров помогать российским войскам за некий проступок. И отправлен он по приказу диктатора КНДР Ким Чен Ына.

ССО обнародовали полный перевод третьей записи из дневника военного из Северной Кореи.

"Я вырос в лоне благодатной партии, учился вволю, не беспокоясь ни о чем в этом мире. Есть больше неизвестной любви, чем познанной и принятой. Я не знал, как реагировать на то счастье, которым меня окружили", – говорится в блокноте.

Далее он пишет, что поскольку "защита отечества является священной обязанностью гражданина, а самой большой обязанностью является оборона отечества, в чем и заключается все мое счастье, я надеваю военную форму революции, ради защиты верховного главнокомандующего".

Боец добавил, что получил возможность стать главным сержантом в своей роте, однако "изменил партию".

"Грехи, которые я совершил, непростительны, но моя родина дала мне путь к возрождению, к новому старту в жизни. Теперь мне ничего не остается, как вернуть доверие, которое я имел. Я пойду на передовую линию в этой операции, и я безоговорочно буду выполнять приказы верховного главнокомандующего Ким Чен Ына, даже если это будет стоить мне жизни", – написал северокорейский военный.

Он добавил, что покажет всему миру "непобедимую храбрость и жертвенность Красных специальных сил (Красных командиров) Кима".

Фото: ССО