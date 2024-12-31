Рейнджеры ССО взяли село в Курской области, которое держали войска России и Северной Кореи

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Бойцы Сил Специальных операций заняли деревню в Курской области. Оказалось, что вместе с российскими военными село держали также войска Северной Кореи, сообщили в пресс-службе ССО.

Успешные наступательные действия провели рейнджеры 6 полка Сил специальных операций.

Отмечается, что сначала по вражеским позициям работала артиллерия. После этого спецназовцы зашли в село, отбили его у оккупантов и зачистили в рамках проведения специальных действий в этом районе.

Накануне, вечером 30 декабря, глава Офиса президента Андрей Ермак анонсировал положительные новости от украинских военных в Курской области.

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