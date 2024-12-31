Атаки военных КНДР в Курской области не такие эффективные, они несут потери – Пентагон

На данный момент в Пентагоне не видят признаков, что КНДР отправляет больше солдат России

Ким Чен Ын и солдаты армии КНДР (Фото: EPA)

Северокорейские солдаты несут потери в Курской области России, а их атаки не такие эффективные. Об этом сообщила заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх.

Она заявила, что войска КНДР несут "значительные потери" в районе Курской области и подтвердила данные Белого дома о 1000 убитых и раненых солдат.

"То, что мы видим прямо сейчас, это то, что атаки, которые солдаты КНДР начинают в этом районе Курска, оказываются не настолько эффективными", – сказала Сингх.

Она отметила, что ранее в Пентагоне сообщали о выделении Северной Кореей около 12 000 солдат для войны России против Украины. Это указывает на углубление союза между Кремлем и Пхеньяном, считают в США.

Однако в Пентагоне не могут утверждать, что КНДР стала отправлять больше солдат в Россию. Но при этом Сингх отметила, что это еще не значит, что подобное не может произойти в будущем.

16 декабря 2024 года в ЦПД раскрыли тактику северокорейцев под Курском: их накапливают в посадках и гонят на штурм узких участков по нескольким направлениям одновременно.

23 декабря 2024 года разведывательные службы Южной Кореи сообщили, что войска КНДР потеряли на войне против Украины более 1000 человек.

26 декабря в ГУР рассказали, что солдаты КНДР и далее терпят потери в Курской области и им не хватает питьевой воды.

27 декабря президент Зеленский заявил, что солдаты КНДР добивают своих же сослуживцев на поле боя.