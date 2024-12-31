Атаки военных КНДР в Курской области не такие эффективные, они несут потери – Пентагон
Северокорейские солдаты несут потери в Курской области России, а их атаки не такие эффективные. Об этом сообщила заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх.
Она заявила, что войска КНДР несут "значительные потери" в районе Курской области и подтвердила данные Белого дома о 1000 убитых и раненых солдат.
"То, что мы видим прямо сейчас, это то, что атаки, которые солдаты КНДР начинают в этом районе Курска, оказываются не настолько эффективными", – сказала Сингх.
Она отметила, что ранее в Пентагоне сообщали о выделении Северной Кореей около 12 000 солдат для войны России против Украины. Это указывает на углубление союза между Кремлем и Пхеньяном, считают в США.
Однако в Пентагоне не могут утверждать, что КНДР стала отправлять больше солдат в Россию. Но при этом Сингх отметила, что это еще не значит, что подобное не может произойти в будущем.
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