Атаки військових КНДР у Курській області не такі ефективні, вони зазнають втрат – Пентагон

На цей момент у Пентагоні не вбачають ознак, що КНДР відправляє більше солдатів Росії

Кім Чен Ин та солдати армії КНДР (Фото: EPA)

Північнокорейські солдати зазнають втрат в Курській області Росії, а їхні атаки не такі ефективні. Про це повідомила заступниця речника Пентагону Сабріна Сінгх.

Вона заявила, що війська КНДР зазнають "значних втрат" у районі Курської області та підтвердила дані Білого дому про 1000 убитих та поранених солдатів.

"Те, що ми бачимо прямо зараз, це те, що атаки, які солдати КНДР починають у цьому районі Курська, виявляються не настільки ефективними", – сказала Сінгх.

Вона зазначила, що раніше у Пентагоні повідомляли про виділення Північною Кореєю близько 12 000 солдатів для війни Росії проти України. Це вказує на поглиблення союзу між Кремлем та Пхеньяном, вважають у США.

Однак у Пентагоні не можуть стверджувати, що КНДР почала відправляти більше солдатів до Росії. Водночас Сінгх наголосила, що це ще не означає, що подібне не може статися у майбутньому.

16 грудня 2024 року в ЦПД розкрили тактику північнокорейців під Курськом: їх накопичують у посадках та женуть на штурм вузьких ділянок у кількох напрямках одночасно.

23 грудня 2024 року розвідувальні служби Південної Кореї повідомили, що війська КНДР втратили на війні проти України понад 1000 осіб.

26 грудня в ГУР розповіли, що солдати КНДР і далі зазнають втрат у Курській області і їм не вистачає питної води.

27 грудня президент Зеленський заявив, що солдати КНДР добивають своїх товаришів по службі на полі бою.