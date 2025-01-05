Бійці розрахунку FPV підрозділу активних дій Головного управління розвідки "Кракен" ліквідували у запорізькій області начальника штабу батальйону "Шторм.Осетія" Сергія Мельникова. Відео роботи опублікувала пресслужба ГУР.

Подія трапилася ще 29 грудня 2024 року на трасі Василівка-Токмак. Розвідники дізналися деталі маршруту і графіка пересування Мельникова на тимчасово окупованій території. Завдяки цим даним аеророзвідники спланували засідку для ватажка окупантів.

Зазначається, що спершу оператори дронів перелякали водія автомобіля УАЗ "Патріот", в якому везли Мельникова. Через це водій різко викрутив руль та машина вилетіла в кювет. Після цього розвідники вдарили дроном-камікадзе у лобове скло авто.

Разом із ватажком окупантів загинув і його водій.