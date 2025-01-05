ГУР ліквідувало у Запорізькій області начштабу батальйону окупантів "Шторм.Осетія" – відео
Бійці розрахунку FPV підрозділу активних дій Головного управління розвідки "Кракен" ліквідували у запорізькій області начальника штабу батальйону "Шторм.Осетія" Сергія Мельникова. Відео роботи опублікувала пресслужба ГУР.
Подія трапилася ще 29 грудня 2024 року на трасі Василівка-Токмак. Розвідники дізналися деталі маршруту і графіка пересування Мельникова на тимчасово окупованій території. Завдяки цим даним аеророзвідники спланували засідку для ватажка окупантів.
Зазначається, що спершу оператори дронів перелякали водія автомобіля УАЗ "Патріот", в якому везли Мельникова. Через це водій різко викрутив руль та машина вилетіла в кювет. Після цього розвідники вдарили дроном-камікадзе у лобове скло авто.
Разом із ватажком окупантів загинув і його водій.
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