Неизвестные диверсанты сожгли две вышки связи недалеко от Краснодара в России, сообщило Главное управление разведки.

По данным ведомства, событие произошло в ночь на 17 января, выполнило его движение сопротивления путинскому режиму.

"Сопротивление преступной войне против Украины внутри государства-агрессора усиливается", – отметило ГУР.

На видео неизвестный обливает объекты легковоспламеняющимся веществом и поджигает его.

Ранее разведка сообщила, что в течение декабря на территории России во время пожаров были уничтожены девять единиц железнодорожной техники, используемой для транспортировки оружия и боеприпасов.