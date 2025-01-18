Неизвестные диверсанты подожгли вышки связи под российским Краснодаром – ГУР
Неизвестные диверсанты сожгли две вышки связи недалеко от Краснодара в России, сообщило Главное управление разведки.
По данным ведомства, событие произошло в ночь на 17 января, выполнило его движение сопротивления путинскому режиму.
"Сопротивление преступной войне против Украины внутри государства-агрессора усиливается", – отметило ГУР.
На видео неизвестный обливает объекты легковоспламеняющимся веществом и поджигает его.
Ранее разведка сообщила, что в течение декабря на территории России во время пожаров были уничтожены девять единиц железнодорожной техники, используемой для транспортировки оружия и боеприпасов.
- 11 декабря 2024 года ГУР сообщило, что в Брянске сгорели два магистральных тепловоза, которые обеспечивали логистические потребности оккупационной армии РФ.
- Впоследствии разведка сообщила, что 13 декабря разрушительный пожар в Краснодаре вывел из строя три российских железнодорожных локомотива, а на следующий день в Краснодарском крае прямо на аэродроме сгорел вражеский истребитель Су-30.
- 28 декабря ГУР сообщило, что в Московской области произошел взрыв на железной дороге, уничтоживший вагоны грузового поезда, который Россия использовала для обеспечения логистики своей армии.