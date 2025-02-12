ГУР и Вооруженные Силы совершили кибератаку на нефтегазовый сектор России – источник

Собеседник из разведки отметил, что возможный ущерб оккупантов составляет от десятков до сотен миллионов долларов

Иллюстративное фото: ГУР

Киберспециалисты Главного управления разведки и Вооруженных Сил Украины провели успешную операцию против нефтегазовой сферы России, в частности главного подрядчика Газпрома. Об этом LIGA.net сообщил собеседник в военной разведке.

По его данным, 7-8 февраля под разрушительной атакой оказались "Газстройпром", участвующий в обеспечении войны РФ против Украины, а также удар потерпели 22 предприятия, оказывающих услуги по строительству и обслуживанию нефтегазовой инфраструктуры страны-агрессора.

Речь идет о компаниях "Газпром-автоматизация", "ГСП-комплектация", "Инфосервис регион", "Вектор Восток", "ССК газрегион", "ГСП центр", "ГСП-сервис", "ГСП-технологии", "ГСП-механизация", "ГСП-нефтегазпереработка", "ГСП-переработка", "ГСП-ГСМ", "ГСП-1", "ГСП-2", "ГСП-4", "ГСП-5", "ГСП-6", "ГСП-7", "Сфера-групп", "ГСП-инвестиции", "Газстройпром-автотранспортное предприятие" и "ГСП-финанс".

Киберспециалисты вывели из строя свыше 120 физических серверов-гипервизоров, уничтожены файловые хранилища с документацией общим объемом 2000 терабайтов, непригодными к работе остались более 10 000 компьютеров сотрудников критически важных предприятий РФ, а работа всех систем и сервисов была остановлена.

Согласно его данным, возможный ущерб этим компаниям составляет от десятков до сотен миллионов долларов.

Фото: собеседник LIGA.net

Фото: собеседник LIGA.net

Фото: собеседник LIGA.net

Фото: собеседник LIGA.net