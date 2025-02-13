Под Москвой подорвали российские новейшие радиолокационные комплексы – видео
Под Москвой уничтожены два новейших радиолокационных комплекса агрессора. Об этом сообщило Главное управление разведки Минобороны и показало видео.
Это произошло на прошлой неделе, в ночь на 6 февраля.
На территории воинской части 52116 в городе Долгопрудный Московской области взрывчатка уничтожила два российских радиолокационных комплекса "Валдай", предназначенных для круглосуточного автоматического обнаружения и противодействия БпЛА.
В ГУР подчеркнули, что это новейшая разработка российского военно-промышленного комплекса – первый образец в своем классе, принятый на вооружение армии РФ.
Военная часть, где подорвались "Валдаи", отвечает за безопасность воздушного пространства над Москвой, отметили в разведке.
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