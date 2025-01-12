В Чехии произошел взрыв в ресторане – погибли шесть человек, восемь раненых
В городе Мост на севере Чехии погибли шесть человек, еще восемь получили ранения после взрыва и пожара в местном ресторане, сообщает чешское СМИ Aktuálně.cz.
Шесть из пострадавших находятся в тяжелом состоянии.
Вечером 11 января произошел взрыв в ресторане "U Kojota", повлекшем за собой пожар. Сейчас часть улицы, где расположено заведение, перегорожена: полиция запрещает вход, а городские власти устанавливают сетчатые ограждения вокруг сгоревшего ресторана.
Мэр города Марек Крвол заявил журналистам, что это самая большая трагедия в современной истории Моста.
На утренней пресс-конференции Крвол призвал горожан не бояться, поскольку непосредственной опасности в этом районе уже нет, и почтить память погибших.
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