В Чехии произошел взрыв в ресторане – погибли шесть человек, восемь раненых

Мэр заявил, что это самая большая трагедия в современной истории Моста

Фото: X / Пожарная служба Чехии

В городе Мост на севере Чехии погибли шесть человек, еще восемь получили ранения после взрыва и пожара в местном ресторане, сообщает чешское СМИ Aktuálně.cz.

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Шесть из пострадавших находятся в тяжелом состоянии.

Вечером 11 января произошел взрыв в ресторане "U Kojota", повлекшем за собой пожар. Сейчас часть улицы, где расположено заведение, перегорожена: полиция запрещает вход, а городские власти устанавливают сетчатые ограждения вокруг сгоревшего ресторана.

Мэр города Марек Крвол заявил журналистам, что это самая большая трагедия в современной истории Моста.

На утренней пресс-конференции Крвол призвал горожан не бояться, поскольку непосредственной опасности в этом районе уже нет, и почтить память погибших.

Фото: X / Пожарная служба Чехии