В Турции произошел взрыв на заводе по производству взрывчатки, дюжина людей погибла – фото

В Турции 24 декабря произошел взрыв на заводе по производству взрывчатки. Предварительно, 12 человек погибли, еще трое получили ранения, передает CNN Turk.

"По предварительным данным, 12 человек погибли и три человека получили ранения в результате взрыва, произошедшего на заводе по производству взрывчатки в районе Кареси", – сообщил губернатор провинции Балыкесир Исмаил Устаоглу.

По его словам, взрыв прогремел в производственном цехе завода, но причина пока остается неизвестной. Оперативные службы выясняют, сколько людей находилось внутри.

Баки Эсер, староста района Кетейли, одного из сел, расположенных неподалеку от завода, рассказал: "Взорвалось место внутри завода, где производят пороховые капсулы. Там было много рабочих <...> Почти 1000 человек работают".

BLAST AT EXPLOSIVES FACTORY IN NORTHWEST TURKEY KILLS 12 PEOPLE, THREE INJURED, NO SUSPICION OF SABOTAGE, BROADCASTER CNN TURK SAYS. https://t.co/GH40o1BXVG pic.twitter.com/exMxNaohA2