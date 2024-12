У Туреччині стався вибух на заводі з виробництва вибухівки, дюжина людей загинула – фото

У Туреччині 24 грудня стався вибух на заводі з виробництва вибухівки. Попередньо, 12 людей загинули, ще троє – отримали поранення, передає CNN Turk.

"За попередніми даними, 12 людей загинули та три людини отримали поранення в результаті вибуху, який стався на заводі з виробництва вибухівки в районі Каресі", – повідомив губернатор провінції Баликесір Ісмаіл Устаоглу.

За його словами, вибух пролунав у виробничому цеху заводу, але причина поки що залишається невідомою. Оперативні служби з'ясовують, скільки людей перебувало всередині.

Бакі Есер, староста району Кьотейлі, одного з сіл, розташованих неподалік від заводу, розповів: "Вибухнуло місце всередині заводу, де виготовляють порохові капсули. Там було багато робітників <...> Майже 1000 людей працюють".

BLAST AT EXPLOSIVES FACTORY IN NORTHWEST TURKEY KILLS 12 PEOPLE, THREE INJURED, NO SUSPICION OF SABOTAGE, BROADCASTER CNN TURK SAYS.https://t.co/GH40o1BXVG pic.twitter.com/exMxNaohA2