У Туреччині зіткнулися два військові вертольоти. Загинули шестеро людей

Кадри з місця авіакатастрофи (Фото: ntv.com.tr)

У Туреччині в повітрі зіткнулися два військові вертольоти під час тренувального польоту. Один з гелікоптерів розбився, відомо про шістьох загиблих, повідомляє турецький телеканал NTV.

Внаслідок аварії військового вертольота загинули п'ятеро солдатів і командир Іспартинської сухопутної авіаційної школи бригадний генерал Іса Байділлі.

Тренувальний політ проходив у районі міста Кечіборлу у провінції Іспарта на південному заході Туреччини. За словами губернатора Абдуллаха Еріна, у цьому районі є армійська авіаційна школа, де регулярно проходять тренувальні польоти.

У Міністерстві національної оборони заявили, що зіткнулися гелікоптери типу UH-1. Один із солдатів був тяжко поранений, але врятувати його не вдалося, додали в міністерстві.

Губернатор знаходиться на місці події, триває розслідування.