У Туреччині зіткнулися два військові вертольоти. Загинули шестеро людей
У Туреччині в повітрі зіткнулися два військові вертольоти під час тренувального польоту. Один з гелікоптерів розбився, відомо про шістьох загиблих, повідомляє турецький телеканал NTV.
Внаслідок аварії військового вертольота загинули п'ятеро солдатів і командир Іспартинської сухопутної авіаційної школи бригадний генерал Іса Байділлі.
Тренувальний політ проходив у районі міста Кечіборлу у провінції Іспарта на південному заході Туреччини. За словами губернатора Абдуллаха Еріна, у цьому районі є армійська авіаційна школа, де регулярно проходять тренувальні польоти.
У Міністерстві національної оборони заявили, що зіткнулися гелікоптери типу UH-1. Один із солдатів був тяжко поранений, але врятувати його не вдалося, додали в міністерстві.
Губернатор знаходиться на місці події, триває розслідування.
- 13 жовтня повідомлялося, що в Росії впав літак Ан-3, загинула одна людина.
- 25 листопада повідомлялося, що у Вільнюсі літак компанії DHL впав на будинок і спалахнув, є жертва.
- 4 грудня повідомлялося, що російський танкер обстріляв німецький гелікоптер у Балтійському морі.