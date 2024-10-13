У Росії впав літак Ан-3, одна людина загинула – фото

Літак Ан-3 (Фото: МНС Росії)

У Росії розбився літак Ан-3 АК "Борус". За інформацією міністерства надзвичайних ситуацій у Республіці Саха (Якутія), загинула одна людина.

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Повідомлення про "аварійну посадку" літака з'явилося о 03:47 13 жовтня. Літак впав за 1500 км від міста Олекмінськ. На борту перебували п'ятеро людей: троє членів екіпажу та два пасажири.

За інформацією рятувальників, один пасажир загинув. За інформацією з місцевих Telegram-каналів, літак виконував рейс Олекмінськ – Залізногірськ. За попередніми даними, судно впало через відмову двигуна, пілот нібито вирішив здійснити аварійну посадку в аеропорту вильоту, але не долетів.

Також російські ЗМІ стверджують, що пасажири літака – підрядники золотодобувної компанії. Проте інформація потребує офіційного підтвердження.

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