У Підмосков'ї розбився літак Ан-2: попередньо, екіпаж загинув

У Підмосков'ї розбився легкий "кукурудзяник" Ан-2. Про це повідомляє російський пропагандистський ресурс ТАСС із посиланням на оперативні служби.

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На борту перебували двоє людей – попередньо, обидва загинули.

Літак Ан-2, за попередніми даними, здійснював тренувальний політ і належав аероклубу "Вербілки".

Російський пропагандистський Telegram-канал Mash показав фото Ан-2 після аварії.

За його даними, літак розбився через неполадки з мотором. Екіпаж проводив тестовий політ після тривалого ремонту.

ДОВІДКА. Ан-2 – це легкий радянський багатоцільовий літак, розроблений ОКБ Антонова. Його також називають "кукурудзяником". Використовується як сільськогосподарський, спортивний, транспортний, навчальний, пасажирський літак та є на озброєнні ВПС багатьох країн. Ан-2 вироблявся в СРСР, Польщі та, за деякими даними, і далі випускається в Китаї. Загалом було збудовано понад 18 000 одиниць Ан-2. Багато літаків експлуатуються понад 40 років, наліт деяких із них – 20 000 годин.