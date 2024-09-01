На Камчатці знайшли уламки російського гелікоптера Мі-8: на борту ніхто не вижив – відео

19 пасажирів та три члени екіпажу російського гелікоптера Мі-8, який зник 31 серпня, загинули

Мі-8 (Фото: ресурси пропагандистів РФ)

На Камчатці знайшли уламки російського гелікоптера Мі-8, який 31 серпня зник з радарів. На борту перебували 22 особи, ніхто не вижив, передають топпропагандисти РФ з посиланням на оперативні служби.

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Росіяни заявляють, що уламки повітряного судна лежать на сопці, на висоті 900 метрів. Попередньо, вертоліт міг врізатися в височину в густому тумані.

Усі 19 пасажирів та три члени екіпажу Мі-8 не вижили. Серед туристів, попередньо, був фіндиректор російського футбольного союзу Арсеній Замятін, а також його дружина.

Вдень 31 серпня 2024 року стало відомо, що Мі-8 зник у районі вулкана Вачкажець на Камчатці.

Раніше, 15 серпня в Іркутській області РФ розбився стратегічний бомбардувальник Ту-22М3.

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