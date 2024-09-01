На Камчатке нашли обломки российского вертолета Ми-8: на борту никто не выжил – видео

19 пассажиров и три члена экипажа российского вертолета Ми-8, пропавшего 31 августа, погибли

Ми-8 (Фото: ресурсы пропагандистов РФ)

На Камчатке обнаружили обломки российского вертолета Ми-8, который 31 августа исчез с радаров. На борту находились 22 человека, никто не выжил, передают топпропагандисты РФ со ссылкой на оперативные службы.

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Россияне заявляют, что обломки воздушного судна лежат на сопке на высоте 900 метров. Предварительно вертолет мог врезаться в возвышенность в густом тумане.

Все 19 пассажиров и три члена экипажа Ми-8 не выжили. Среди туристов предварительно был финдиректор российского футбольного союза Арсений Замятин, а также его жена.

Днем 31 августа 2024 стало известно, что Ми-8 исчез в районе вулкана Вачкажец на Камчатке.

Ранее, 15 августа в Иркутской области РФ разбился стратегический бомбардировщик Ту-22М3.

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