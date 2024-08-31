На Камчатке пропал российский вертолет Ми-8

Ми-8 (Иллюстративное фото: ЕРА)

В России на Камчатке пропал вертолет Ми-8, на борту которого могли находиться 22 человека. Об этом пишет пропагандистский ресурс РФ ТАСС.

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В оперативных службах РФ пропагандистам сообщили о пропаже вертолета авиакомпании "Витязь-аэро", на его поиски вылетел другой борт. Также в готовности направится по маршруту еще один Ми-8 и наземная группировка спасателей.

Известно, что вертолет пропал в районе вулкана Вачкажец на Камчатке, следователи начали проверку.

По предварительным данным, как сообщили в Росавиации, на борту было 22 человека – три члена экипажа и 19 пассажиров.