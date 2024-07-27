Под Волгоградом разбился истребитель Су-34. Такими РФ бомбит украинские позиции – видео

Су-34 (Иллюстративный скриншот из видео Минобороны РФ)

В России потерпел крушение очередной истребитель Су-34. Об этом сообщают российские пропагандисты ТАСС и РИА Новости, ссылаясь на Минобороны РФ.

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По данным российского военного ведомства, Су-34 потерпел крушение в Волгоградской области при выполнении планового учебно-тренировочного полета.

Экипаж якобы катапультировался и угрозы жизни летчиков нет, а сам самолет упал в безлюдной местности, утверждают пропагандисты.

Предварительной причиной падения истребителя в Минобороны РФ называют техническую неисправность.

Российские пропагандистские Telegram-каналы публикуют фото и видео:

СПРАВКА. Су-34 – советский и российский многофункциональный фронтовой сверхзвуковой истребитель-бомбардировщик, предназначенный для нанесения ударов по целям противника на удалении 150-600 км от линии боевого соприкосновения в условиях сильного противодействия средствами противовоздушной обороны и применения современных средств радиоэлектронной борьбы, а также поражения воздушных целей днем и ночью в простых и сложных метеорологических условиях. По своим боевым возможностям Су-34 относится к поколению 4++ и позволяет осуществлять выполнение основных боевых задач без сопровождения истребителями прикрытия благодаря высоким боевым качествам, позволяющим вести самостоятельно маневренный воздушный бой с любыми истребителями противника на равных условиях.

В мае российские пропагандисты сообщали о крушении военного самолета Су-34 вместе с двумя членами экипажа.

11 июня в РФ заявили об авиакатастрофе самолета Су-34 вместе с экипажем в горах Северной Осетии.

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