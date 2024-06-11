На Кавказе разбился российский истребитель Су-34 вместе с экипажем – Минобороны оккупантов
Так называемое Министерство обороны России заявило об авиакатастрофе самолета Су-34 вместе с экипажем в горах Северной Осетии. Об этом сообщили пропагандисты ТАСС со ссылкой на военное ведомство РФ.
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По данным оккупантов, судно разбилось во время выполнения планового учебно-тренировочного полета.
Утверждается, что самолет упал в безлюдной местности и на земле разрушений нет.
При этом на борту находились два пилота – оба погибли, отмечают пропагандисты.
Предварительной причиной падения захватчики называют техническую неисправность, на место происшествия вылетела комиссия Военно-космических сил оккупантов.
Северная Осетия – южный регион РФ, граничащий с Грузией.
- В сентябре 2023 года россияне заявляли о крушении такого же Су-34 в Воронежской области.
- Утром 27 февраля командующий Воздушными силами сообщил, что украинские военные сбили очередной российский истребитель Су-34 на восточном направлении. Россия производит Су-34, но немного. Потеря каждого самолета для нее – это очень серьезно.
- Утром 29 февраля воины сбили еще один Су-34 в восточном направлении. Позже командующий заявил, что ВСУ сбили еще два Су-34 в районах Авдеевки и Мариуполя.
- А 2 марта ВСУ нанесли удары по еще двум российским самолетам.
- 6 мая россияне заявили об авиакатастрофе Су-34 вместе с двумя членами экипажа в Белгородской области.
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