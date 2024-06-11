На Кавказе разбился российский истребитель Су-34 вместе с экипажем – Минобороны оккупантов

Истребитель Су-34 (Иллюстративное фото: Wikipedia)

Так называемое Министерство обороны России заявило об авиакатастрофе самолета Су-34 вместе с экипажем в горах Северной Осетии. Об этом сообщили пропагандисты ТАСС со ссылкой на военное ведомство РФ.

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По данным оккупантов, судно разбилось во время выполнения планового учебно-тренировочного полета.

Утверждается, что самолет упал в безлюдной местности и на земле разрушений нет.

При этом на борту находились два пилота – оба погибли, отмечают пропагандисты.

Предварительной причиной падения захватчики называют техническую неисправность, на место происшествия вылетела комиссия Военно-космических сил оккупантов.

Северная Осетия – южный регион РФ, граничащий с Грузией.

СПРАВКА Су-34 – советский и российский многофункциональный фронтовой сверхзвуковой истребитель-бомбардировщик, предназначенный для нанесения ударов авиационными средствами поражения по целям противника в оперативной и тактической глубине с сосредоточением основных усилий на удалении 150-600 км от линии боевого соприкосновения в условиях сильного противодействия средствам противовоздушной обороны противника и применения современных средств радиоэлектронной борьбы, а также поражения воздушных целей противника днем и ночью в простых и сложных метеорологических условиях. Су-34 – советский и российский многофункциональный фронтовой сверхзвуковой истребитель-бомбардировщик, предназначенный для нанесения ударов авиационными средствами поражения по целям противника в оперативной и тактической глубине с сосредоточением основных усилий на удалении 150-600 км от линии боевого соприкосновения в условиях сильного противодействия средствам противовоздушной обороны противника и применения современных средств радиоэлектронной борьбы, а также поражения воздушных целей противника днем и ночью в простых и сложных метеорологических условиях.

В сентябре 2023 года россияне заявляли о крушении такого же Су-34 в Воронежской области.

Утром 27 февраля командующий Воздушными силами сообщил, что украинские военные сбили очередной российский истребитель Су-34 на восточном направлении. Россия производит Су-34, но немного. Потеря каждого самолета для нее – это очень серьезно.

Утром 29 февраля воины сбили еще один Су-34 в восточном направлении. Позже командующий заявил, что ВСУ сбили еще два Су-34 в районах Авдеевки и Мариуполя.

А 2 марта ВСУ нанесли удары по еще двум российским самолетам.

6 мая россияне заявили об авиакатастрофе Су-34 вместе с двумя членами экипажа в Белгородской области.

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