Около 100 Су-35, несколько А-50У: ГУР рассказало об авиационном ресурсе России

В Главном управлении разведки МО рассказали, что несколько А-50У – в ремонте

Су-34 россиян (Фото: ресурс оккупантов)

В российской армии осталось около 100 многофункциональных истребителей Су-35, более 100 истребителей-бомбардировщиков Су-34, а также семь самолетов дальнего радиолокационного обнаружения и наведения А-50У. Об этом сообщило Главное управление Министерства обороны в ответ на запрос АрмияInform.

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ГУР сообщило, что три самолета А-50У находятся в ремонте, их также пытаются модернизировать.

По данным разведки, работы проходят на мощностях ОАО "Таганрогский авиационный научно-технический комплекс им. Г. М. Бериева" и авиастроительного завода "Авиастар" в Ульяновске.

29 февраля Силы обороны сбили три самолета РФ. Утром стало известно, что сбит один российский истребитель-бомбардировщик Су-34 на восточном направлении. Позже Олещук заявил, что ВСУ сбили еще два Су-34 в районах Авдеевки и Мариуполя.

1 марта вблизи Мариуполя был сбит самолет РФ, пытавшийся бить по украинским позициям управляемыми авиационными бомбами.

Воины Воздушных сил 2 марта нанесли удары по еще двум российским самолетам.

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