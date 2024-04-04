Близько 100 Су-35, декілька А-50У: ГУР розповіло про авіаційний ресурс Росії

У Головному управлінні розвідки МО розповіли, що декілька А-50У – в ремонті

Су-34 росіян (Фото: ресурс окупантів)

У російської армії залишилося близько 100 багатофункціональних винищувачів Су-35, понад 100 винищувачів-бомбардувальників Су-34, а також сім літаків далекого радіолокаційного виявлення і наведення А-50У. Про це повідомило Головне управління Міністерства оборони у відповідь на запит АрміяInform.

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ГУР повідомило, що три літаки А-50У перебувають у ремонті, їх також намагаються модернізувати.

За даними розвідки, роботи проходять на потужностях ВАТ "Таганрозький авіаційний науково-технічний комплекс ім. Г. М. Берієва" та авіабудівного заводу "Авіастар" в Ульяновську.

29 лютого Сили оборони збили три літаки РФ. Вранці стало відомо, що збито один російський винищувач-бомбардувальник Су-34 на східному напрямку. Пізніше Олещук заявив, що ЗСУ збили ще два Су-34 у районах Авдіївки та Маріуполя.

1 березня поблизу Маріуполя було збито літак РФ, який намагався бити по українських позиціях керованими авіаційними бомбами.

Воїни Повітряних сил 2 березня завдали ударів по ще двох російських літаках.

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