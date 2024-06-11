На Кавказі розбився російський винищувач Су-34 разом з екіпажем – Міноборони окупантів

Винищувач Су-34 (Ілюстративне фото: Wikipedia)

Так зване Міністерство оборони Росії заявило про авіакатастрофу літака Су-34 разом з екіпажем у горах Північної Осетії. Про це повідомили пропагандисти ТАСС з посиланням військове відомство РФ.

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За даними окупантів, судно розбилося під час виконання планового навчально-тренувального польоту.

Стверджується, що літак впав у безлюдній місцевості і на землі руйнувань немає.

При цьому на борту перебували два пілоти – обидва загинули, зазначають пропагандисти.

Попередньою причиною падіння загарбники називають технічну несправність, на місце події вилетіла комісія Військово-космічних сил окупантів.

Північна Осетія – південний регіон РФ, що межує з Грузією.

ДОВІДКА Су-34 – радянський і російський багатофункціональний фронтовий надзвуковий винищувач-бомбардувальник, призначений для завдання ударів авіаційними засобами ураження по цілях противника в оперативній і тактичній глибині з зосередженням основних зусиль на віддаленні 150-600 км від лінії бойового дотику в умовах сильної протидії засобам протиповітряної оборони противника та застосування сучасних засобів радіоелектронної боротьби, а також ураження повітряних цілей противника вдень і вночі у простих та складних метеорологічних умовах. Су-34 – радянський і російський багатофункціональний фронтовий надзвуковий винищувач-бомбардувальник, призначений для завдання ударів авіаційними засобами ураження по цілях противника в оперативній і тактичній глибині з зосередженням основних зусиль на віддаленні 150-600 км від лінії бойового дотику в умовах сильної протидії засобам протиповітряної оборони противника та застосування сучасних засобів радіоелектронної боротьби, а також ураження повітряних цілей противника вдень і вночі у простих та складних метеорологічних умовах.

У вересні 2023 року росіяни заявляли про катастрофу такого самого Су-34 у Воронезькій області.

Вранці 27 лютого командувач Повітряних сил повідомив, що українські військові збили черговий російський винищувач Су-34 на східному напрямку. Росія виробляє Су-34, але небагато. Втрата кожного літака для неї – це дуже серйозно.

Вранці 29 лютого воїни збили ще один Су-34 на східному напрямку. Пізніше командувач заявив, що ЗСУ збили ще два Су-34 у районах Авдіївки та Маріуполя.

А 2 березня ЗСУ завдали ударів по ще двох російських літаках.

6 травня росіяни заявили про авіакатастрофу Су-34 разом з двома членами екіпажу у Бєлгородській області.

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