На Кавказі розбився російський винищувач Су-34 разом з екіпажем – Міноборони окупантів
Так зване Міністерство оборони Росії заявило про авіакатастрофу літака Су-34 разом з екіпажем у горах Північної Осетії. Про це повідомили пропагандисти ТАСС з посиланням військове відомство РФ.
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За даними окупантів, судно розбилося під час виконання планового навчально-тренувального польоту.
Стверджується, що літак впав у безлюдній місцевості і на землі руйнувань немає.
При цьому на борту перебували два пілоти – обидва загинули, зазначають пропагандисти.
Попередньою причиною падіння загарбники називають технічну несправність, на місце події вилетіла комісія Військово-космічних сил окупантів.
Північна Осетія – південний регіон РФ, що межує з Грузією.
- У вересні 2023 року росіяни заявляли про катастрофу такого самого Су-34 у Воронезькій області.
- Вранці 27 лютого командувач Повітряних сил повідомив, що українські військові збили черговий російський винищувач Су-34 на східному напрямку. Росія виробляє Су-34, але небагато. Втрата кожного літака для неї – це дуже серйозно.
- Вранці 29 лютого воїни збили ще один Су-34 на східному напрямку. Пізніше командувач заявив, що ЗСУ збили ще два Су-34 у районах Авдіївки та Маріуполя.
- А 2 березня ЗСУ завдали ударів по ще двох російських літаках.
- 6 травня росіяни заявили про авіакатастрофу Су-34 разом з двома членами екіпажу у Бєлгородській області.
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