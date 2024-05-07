Росіяни заявляють про катастрофу свого Су-34 з екіпажем. ГУР: Поки дані з відкритих джерел – фото

Версії та деталі події різняться від пропагандиста до пропагандиста, але всі вони єдині в тому, що екіпаж загинув

Су-34 (Ілюстративне фото: ресурс окупантів)

Учора низка російських пропагандистських Telegram-каналів заявила про авіакатастрофу військового літака Су-34 разом з двома членами екіпажу. Водночас версії та деталі можливої події відрізняються. У коментарі LIGA.net представник Головного управління розвідки Андрій Юсов повідомив, що наразі у відомства є лише дані з відкритих джерел.

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О 18:39 російський пропагандист Fighterbomber заявив про нібито загибель екіпажу російського літака у бою і назвав імена окупантів — "Женя и Володя". Водночас модель повітряного судна не оголошувалася. Також росіянин назвав екіпаж та судно "кращими".

Цей Z-блогер спеціалізується саме на авіатематиці, за даними українських дослідників OSINT Бджоли, він як мінімум до початку 2020 року служив на військовому аеродромі "Балтимор" під Воронежем на посаді помічника штурмана ескадрильї, був штурманом ескадрильї, а раніше воював у Сирії.

До "скорботного" допису росіянин додав фото, як стверджується, саме цього літака до авіакатастрофи. Пошук за цією світлиною у Google показує лише публікації за вчора та сьогодні. Це може свідчити про оригінальність зображення:

Фото: Telegram

Слід зауважити, що ані досвід пропагандиста в авіації, ані це фото не можуть вважатися гарантією правдивості його слів.

Вже о 21:28 інший Z-канал опублікував допис про "катастрофу Су-34" Військово-космічних сил РФ. Окупанти також заявили, що екіпаж загинув. Стверджується, що на борту були: Євгеній Кузнєцов та Володимир Стрєлков (імена збігаються з тими, які опублікував попередній пропагандист). Інформації про таких пілотів немає у відкритому доступі.

За даними загарбників, літак належав до 47 бомбардувального авіаційного полку 105 змішаної авіадивізії ВКС РФ (базується на аеродромі "Балтимор" під Воронежем).

Ці самі окупанти стверджують, що літак виконував бойове завдання у районі населеного пункту Валуйки Бєлгородської області, попередньо, "катастрофа" сталася через відмову двигуна, а екіпаж не встиг катапультуватися.

Відстань від Валуйок до україно-російського кордону складає близько 18 км:

Представник української воєнної розвідки Юсов у коментарі LIGA.net заявив, що наразі у ГУР є інформація лише з відкритих джерел.

Інформацію про нібито авіакатастрофу Су-34 з загибеллю екіпажу повідомляли й інші пропагандистські канали. Згодом її поширила й низка українських медіа.

Перевірити правдивість слів окупантів наразі неможливо, фото з буцімто місця події не публікувалися.

ДОВІДКА. Су-34 – радянський і російський багатофункціональний фронтовий надзвуковий винищувач-бомбардувальник, призначений для завдання ударів авіаційними засобами ураження по цілях противника в оперативній і тактичній глибині з зосередженням основних зусиль на видаленні 150-600 км від лінії бойового дотику в умовах сильної протидії засобам протиповітряної оборони противника та застосування сучасних засобів радіоелектронної боротьби, а також ураження повітряних цілей противника вдень і вночі у простих та складних метеорологічних умовах Су-34 – радянський і російський багатофункціональний фронтовий надзвуковий винищувач-бомбардувальник, призначений для завдання ударів авіаційними засобами ураження по цілях противника в оперативній і тактичній глибині з зосередженням основних зусиль на видаленні 150-600 км від лінії бойового дотику в умовах сильної протидії засобам протиповітряної оборони противника та застосування сучасних засобів радіоелектронної боротьби, а також ураження повітряних цілей противника вдень і вночі у простих та складних метеорологічних умовах

У вересні 2023 року Міноборони країни-агресора заявляло про катастрофу такого самого Су-34 у Воронезькій області.

Вранці 27 лютого командувач Повітряних сил повідомив, що українські військові збили черговий російський винищувач Су-34 на східному напрямку. Росія виробляє Су-34, але небагато. Втрата кожного літака для неї – це дуже серйозно.

Вранці 29 лютого стало відомо, що українські воїни збили ще один російський винищувач-бомбардувальник Су-34 на східному напрямку. Пізніше Олещук заявив, що ЗСУ збили ще два Су-34 у районах Авдіївки та Маріуполя. 2 березня ЗСУ завдали ударів по ще двох російських літаках.

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