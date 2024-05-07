В России пишут о крушении Су-34 с экипажем. ГУР: Пока данные из открытых источников – фото

Версии и детали события отличаются от пропагандиста к пропагандисту, но все они едины в том, что экипаж погиб

Су-34 (Иллюстративное фото: ресурс оккупантов)

Вчера ряд российских пропагандистских Telegram-каналов заявил о крушении военного самолета Су-34 вместе с двумя членами экипажа. При этом версии и детали возможного события разнятся. В комментарии LIGA.net представитель Главного управления разведки Андрей Юсов сообщил, что в настоящее время у ведомства есть только данные из открытых источников.

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В 18:39 российский пропагандист Fighterbomber заявил о якобы гибели экипажа российского самолета в бою и назвал имена оккупантов – "Женя и Володя". При этом модель воздушного судна не объявлялась. Также россиянин назвал экипаж и судно "лучшими".

Этот Z-блогер специализируется именно на авиатематике, по данным украинских исследователей OSINT Бджоли, он как минимум до начала 2020 года служил на военном аэродроме "Балтимор" под Воронежем в должности помощника штурмана эскадрильи, был штурманом эскадрильи, а ранее воевал в Сирии.

К "скорбному" сообщению россиянин добавил фото, как утверждается, именно этого самолета до крушения. Поиск по этому снимку в Google показывает только публикации за вчера и сегодня. Это может свидетельствовать об оригинальности изображения:

Фото: Telegram

Следует отметить, что ни опыт пропагандиста в авиации, ни это фото не могут считаться гарантией правдивости его слов.

Уже в 21:28 другой Z-канал опубликовал сообщение о "катастрофе Су-34" Военно-космических сил РФ. Оккупанты также заявили, что экипаж погиб. Утверждается, что на борту были Евгений Кузнецов и Владимир Стрелков (имена совпадают с теми, которые опубликовал предыдущий пропагандист). Информация о таких пилотах отсутствует в открытом доступе.

По данным захватчиков, самолет принадлежал 47 бомбардировочному авиационному полку 105 смешанной авиадивизии ВКС РФ (базируется на аэродроме "Балтимор" под Воронежем).

Эти же оккупанты утверждают, что самолет выполнял боевое задание в районе населенного пункта Валуйки Белгородской области, предварительно "катастрофа" произошла из-за отказа двигателя, а экипаж не успел катапультироваться.

Расстояние от Валуек до украино-российской границы составляет около 18 км.

Представитель украинской военной разведки Юсов в комментарии LIGA.net заявил, что в настоящее время у ГУР есть информация только из открытых источников.

Информацию о якобы крушении Су-34 с гибелью экипажа сообщали и другие пропагандистские каналы. Впоследствии ее распространил и ряд украинских медиа.

Проверить правдивость слов оккупантов пока невозможно, фото с якобы места происшествия не публиковались.

СПРАВКА. Су-34 — советский и российский многофункциональный фронтовой сверхзвуковой истребитель-бомбардировщик, предназначенный для нанесения ударов авиационными средствами поражения по целям противника в оперативной и тактической глубине с сосредоточением основных усилий на удалении 150−600 км от линии боевого соприкосновения в условиях сильного противодействия средствами противовоздушной обороны противника и применения современных средств радиоэлектронной борьбы, а также поражения воздушных целей противника днем и ночью в простых и сложных метеорологических условиях. Су-34 — советский и российский многофункциональный фронтовой сверхзвуковой истребитель-бомбардировщик, предназначенный для нанесения ударов авиационными средствами поражения по целям противника в оперативной и тактической глубине с сосредоточением основных усилий на удалении 150−600 км от линии боевого соприкосновения в условиях сильного противодействия средствами противовоздушной обороны противника и применения современных средств радиоэлектронной борьбы, а также поражения воздушных целей противника днем и ночью в простых и сложных метеорологических условиях.

В сентябре 2023 года Минобороны страны-агрессора заявляло о крушении такого же Су-34 в Воронежской области.

Утром 27 февраля командующий Воздушными силами Олещук сообщил, что украинские военные сбили очередной российский истребитель Су-34 на восточном направлении. Россия производит Су-34, но немного. Потеря каждого самолета для нее – это очень серьезно.

Утром 29 февраля стало известно, что украинские воины сбили еще один российский истребитель-бомбардировщик Су-34 на восточном направлении. Позже Олещук заявил, что ВСУ сбили еще два Су-34 в районах Авдеевки и Мариуполя. 2 марта ВСУ нанесли удары по еще двум российским самолетам.

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