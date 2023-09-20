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В Воронежской области России разбился сверхзвуковой бомбардировщик Су-34 — фото и видео

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20.09.2023, 11:11
В Воронежской области России разбился сверхзвуковой бомбардировщик Су-34 — фото и видео - Фото
Истребитель-бомбардировщик Су-34 (Фото: ресурс оккупантов)

В Воронежской области России потерпел крушение сверхзвуковой бомбардировщик-истребитель Су-34. Об этом сообщили в Минобороны страны-оккупанта.

Россияне заявляют, что самолет разбился на территории Воронежской области.
Причины крушения не называются.
Экипаж из двух человек катапультировался и выжил.
Пропагандисты врага пишут, что самолет упал в районе поселка Колодезный, у него отказала стойка шасси. 
СПРАВКА. Су-34 — советский и российский многофункциональный фронтовой сверхзвуковой истребитель-бомбардировщик, предназначенный для нанесения ударов авиационными средствами поражения по целям противника в оперативной и тактической глубине с сосредоточением основных усилий на удалении 150−600 км от линии боевого соприкосновения в условиях сильного противодействия средствами противовоздушной обороны противника и применения современных средств радиоэлектронной борьбы, а также поражения воздушных целей противника днем и ночью в простых и сложных метеорологических условиях.

По своим боевым возможностям Су-34 относится к поколению 4++ и позволяет осуществлять выполнение основных боевых задач без сопровождения истребителями прикрытия ввиду высоких боевых качеств, позволяющих вести самостоятельно маневренный воздушный бой с любыми существующими истребителями противника на равных условиях.

  • 4 июля российский истребитель МиГ-31 потерпел крушение во время выполнения учебного полета на Камчатке.
  • 12 августа в Калининградской области России разбился истребитель Су-30, экипаж погиб.
  • 4 сентября роспропаганда заявила, что в Азовском море разбился ударный вертолет Ка-52 "Аллигатор".

Читайте также: Буданов о похищенном вертолете россиян: ГУР продолжает общаться с другими пилотами РФ

Дмитрий Гриниченко
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РоссиявойнапотериавиацияСу-34Воронежская область
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