В Воронежской области России разбился сверхзвуковой бомбардировщик Су-34 — фото и видео
20.09.2023, 11:11
Истребитель-бомбардировщик Су-34 (Фото: ресурс оккупантов)
В Воронежской области России потерпел крушение сверхзвуковой бомбардировщик-истребитель Су-34. Об этом сообщили в Минобороны страны-оккупанта.
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Россияне заявляют, что самолет разбился на территории Воронежской области.
Причины крушения не называются.
Экипаж из двух человек катапультировался и выжил.
Пропагандисты врага пишут, что самолет упал в районе поселка Колодезный, у него отказала стойка шасси.
СПРАВКА. Су-34 — советский и российский многофункциональный фронтовой сверхзвуковой истребитель-бомбардировщик, предназначенный для нанесения ударов авиационными средствами поражения по целям противника в оперативной и тактической глубине с сосредоточением основных усилий на удалении 150−600 км от линии боевого соприкосновения в условиях сильного противодействия средствами противовоздушной обороны противника и применения современных средств радиоэлектронной борьбы, а также поражения воздушных целей противника днем и ночью в простых и сложных метеорологических условиях.
По своим боевым возможностям Су-34 относится к поколению 4++ и позволяет осуществлять выполнение основных боевых задач без сопровождения истребителями прикрытия ввиду высоких боевых качеств, позволяющих вести самостоятельно маневренный воздушный бой с любыми существующими истребителями противника на равных условиях.
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