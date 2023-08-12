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В России разбился истребитель Су-30, экипаж погиб

Цей матеріал також доступний українською
12.08.2023, 15:38
В России разбился истребитель Су-30, экипаж погиб - Фото
Cу-30 (фото – mil.ru)
дополнено

В Калининградской области России разбился истребитель Су-30, экипаж погиб. Об этом пишут российские пропагандисты со ссылкой на Западный военный округ РФ.

"Самолет Су-30 потерпел крушение в Калининградской области, экипаж погиб", – сказано в сообщении.

Причиной крушения самолета в России предварительно называют "техническую неисправность".

ДОПОЛНЕНО В 16:00. В сети появилось видео момента падения российского истребителя:

  • 24 июня 2023 года террористы Группы Вагнера во время вооруженного "мятежа" их главаря Евгения Пригожина сбили российские Ил-22, Ка-52 и Ми-8. Среди членов экипажа были офицеры РФ.
  • 4 июля российский истребитель МиГ-31 потерпел крушение во время выполнения учебного полета на Камчатке.
Оксана Житнюк
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самолетистребителькалининградсу-30Калининградская область
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