В России разбился истребитель Су-30, экипаж погиб
12.08.2023, 15:38
Cу-30 (фото – mil.ru)
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В Калининградской области России разбился истребитель Су-30, экипаж погиб. Об этом пишут российские пропагандисты со ссылкой на Западный военный округ РФ.
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"Самолет Су-30 потерпел крушение в Калининградской области, экипаж погиб", – сказано в сообщении.
Причиной крушения самолета в России предварительно называют "техническую неисправность".
ДОПОЛНЕНО В 16:00. В сети появилось видео момента падения российского истребителя:
- 24 июня 2023 года террористы Группы Вагнера во время вооруженного "мятежа" их главаря Евгения Пригожина сбили российские Ил-22, Ка-52 и Ми-8. Среди членов экипажа были офицеры РФ.
- 4 июля российский истребитель МиГ-31 потерпел крушение во время выполнения учебного полета на Камчатке.
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