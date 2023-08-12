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У Росії розбився винищувач Су-30, екіпаж загинув

Этот материал также доступен на русском
12.08.2023, 15:38
У Росії розбився винищувач Су-30, екіпаж загинув - Фото
Cу-30 (фото – mil.ru)
доповнено

У Калінінградській області Росії розбився винищувач Су-30, екіпаж загинув. Про це пишуть російські пропагандисти із посиланням на Західний військовий округ РФ.

"Літак Су-30 зазнав аварії в Калінінградській області, екіпаж загинув", – йдеться у повідомленні.

Причиною аварії літака в Росії попередньо називають "технічну несправність".

ДОПОВНЕНО О 16:00. В мережі з'явилось відео моменту падіння російського винищувача:

  • 24 червня 2023 року терористи Групи Вагнера під час озброєного "заколоту" їхнього ватажка Євгена Пригожина збили російські Іл-22, Ка-52 та Мі-8. Серед членів екіпажу були офіцери РФ.
  • 4 липня російський винищувач МіГ-31 зазнав аварії під час виконання навчального польоту на Камчатці.
Оксана Житнюк
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літаквинищувачсу-30калінінградкалініградська область
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