У Росії розбився винищувач Су-30, екіпаж загинув
12.08.2023, 15:38
Cу-30 (фото – mil.ru)
доповнено
У Калінінградській області Росії розбився винищувач Су-30, екіпаж загинув. Про це пишуть російські пропагандисти із посиланням на Західний військовий округ РФ.
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"Літак Су-30 зазнав аварії в Калінінградській області, екіпаж загинув", – йдеться у повідомленні.
Причиною аварії літака в Росії попередньо називають "технічну несправність".
ДОПОВНЕНО О 16:00. В мережі з'явилось відео моменту падіння російського винищувача:
- 24 червня 2023 року терористи Групи Вагнера під час озброєного "заколоту" їхнього ватажка Євгена Пригожина збили російські Іл-22, Ка-52 та Мі-8. Серед членів екіпажу були офіцери РФ.
- 4 липня російський винищувач МіГ-31 зазнав аварії під час виконання навчального польоту на Камчатці.
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