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На Камчатці розбився російський винищувач МіГ-31

Этот материал также доступен на русском
04.07.2023, 16:51
На Камчатці розбився російський винищувач МіГ-31 - Фото
МіГ-31 (Фото: ЕРА)

Російські пропагандистські ресурси з посиланням на пресслужбу Тихоокеанського флоту ВМС РФ пишуть, що російський винищувач МіГ-31 зазнав аварії під час виконання навчального польоту на Камчатці.

У Міноборони окупантів повідомляють, що бойовий літак нібито виконував політ без боєкомплекту, до місця аварії спрямовано пошуково-рятувальні сили.

Близько 16:10 пропагандистські ЗМІ країни-агресорки писали, що МіГ-31 нібито зник з радарів, вийти на зв'язок з екіпажем не вдалося.

  • 24 червня 2023 року терористи Групи Вагнера під час озброєного "заколоту" їхнього ватажка Євгенія Пригожина збили російські Іл-22, Ка-52 та Мі-8. Серед членів екіпажу були офіцери РФ.

Читайте також: F-16. Кулеба каже, що графік зсувається, Україна намагається повернути процес на рейки

Мілана Головань
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