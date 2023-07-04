На Камчатці розбився російський винищувач МіГ-31
04.07.2023, 16:51
МіГ-31 (Фото: ЕРА)
Російські пропагандистські ресурси з посиланням на пресслужбу Тихоокеанського флоту ВМС РФ пишуть, що російський винищувач МіГ-31 зазнав аварії під час виконання навчального польоту на Камчатці.
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У Міноборони окупантів повідомляють, що бойовий літак нібито виконував політ без боєкомплекту, до місця аварії спрямовано пошуково-рятувальні сили.
Близько 16:10 пропагандистські ЗМІ країни-агресорки писали, що МіГ-31 нібито зник з радарів, вийти на зв'язок з екіпажем не вдалося.
- 24 червня 2023 року терористи Групи Вагнера під час озброєного "заколоту" їхнього ватажка Євгенія Пригожина збили російські Іл-22, Ка-52 та Мі-8. Серед членів екіпажу були офіцери РФ.
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