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На Камчатке разбился российский истребитель МиГ-31. Он был носителем "Кинжалов" – росСМИ

Цей матеріал також доступний українською
04.07.2023, 16:51
На Камчатке разбился российский истребитель МиГ-31. Он был носителем
МиГ-31 (Фото: ЕРА)

Российские пропагандистские ресурсы со ссылкой на пресс-службу Тихоокеанского флота ВМС РФ пишут, что российский истребитель МиГ-31 потерпел крушение во время выполнения учебного полета на Камчатке.

В Минобороны оккупантов сообщают, что боевой самолет якобы выполнял полет без боекомплекта, к месту аварии направлены поисково-спасательные силы.

Около 16:10 пропагандистские СМИ страны-агрессора писали, что МиГ-31 якобы исчез с радаров, выйти на связь с экипажем не удалось.

МиГ-31 способны носить российскую ракету "Кинжал". РФ характеризует ракеты "Кинжал" как гиперзвуковые. Однако по сути это приделанная к самолету ракета "Искандер".

  • 24 июня 2023 года террористы Группы Вагнера во время вооруженного "мятежа" их главаря Евгения Пригожина сбили российские Ил-22, Ка-52 и Ми-8. Среди членов экипажа были офицеры РФ.

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Милана Головань
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