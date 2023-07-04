На Камчатке разбился российский истребитель МиГ-31. Он был носителем "Кинжалов" – росСМИ

Российские пропагандистские ресурсы со ссылкой на пресс-службу Тихоокеанского флота ВМС РФ пишут, что российский истребитель МиГ-31 потерпел крушение во время выполнения учебного полета на Камчатке.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

В Минобороны оккупантов сообщают, что боевой самолет якобы выполнял полет без боекомплекта, к месту аварии направлены поисково-спасательные силы.

Около 16:10 пропагандистские СМИ страны-агрессора писали, что МиГ-31 якобы исчез с радаров, выйти на связь с экипажем не удалось.

МиГ-31 способны носить российскую ракету "Кинжал". РФ характеризует ракеты "Кинжал" как гиперзвуковые. Однако по сути это приделанная к самолету ракета "Искандер".

24 июня 2023 года террористы Группы Вагнера во время вооруженного "мятежа" их главаря Евгения Пригожина сбили российские Ил-22, Ка-52 и Ми-8. Среди членов экипажа были офицеры РФ.

Читайте также: F-16. Кулеба говорит, что график сдвигается, Украина пытается вернуть процесс на рельсы

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.