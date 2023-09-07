Буданов об угнанном вертолете россиян: ГУР продолжает общаться с другими пилотами РФ

Украинская военная разведка ведет такое же общение с другими российскими пилотами, как вела с пилотом похищенного из РФ вертолета Ми-8, заявил начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов. Об этом он рассказал в эфире телемарафона.

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Журналистка спросила, не начали ли поступать новые звонки из РФ от желающих помочь после успеха пилота, передавшего Украине вертолет.

"Это все же тайна. Но подобное общение у нас как шло, еще с несколькими, скажем так, лицами, так и продолжается. А то, что произошло – это просто придаст уверенности тем людям, которые еще колеблются", – ответил Буданов. .

На вопрос, как военное руководство РФ отреагировало на ситуацию с Ми-8, Буданов ответил: "Опечаленные – давайте так назовем это".

Начальник ГУР отметил, что после этой спецоперации Федеральная служба безопасности РФ начала еще более активно работать по охране российских объектов, но Буданов назвал это "неэффективными методами", которые не дадут ничего хорошего в принципе.

СПРАВКА. 23 августа 2023 года в ГУР сообщили о . 23 августа 2023 года в ГУР сообщили о спецоперации "Синица" по перемещению российского военно-транспортного вертолета Ми-8, перевозившего ж/д для Су-27 и Су-30СМ между двумя авиабазами, с летчиком в Украину. Он сел 9 августа под селом Полтава в Харьковской области. Военный пилот добровольно перегнал воздушное судно , а его семью раньше тайно перевезли в Украину. Еще двое членов экипажа не знали об этом и пытались скрыться после посадки: их ликвидировали.

В одном из интервью Кузьминов рассказал о спецоперации "Синица", полугодовой подготовке и выплате $500 000 премии.

Спецслужбы сомневаются, что летчик-перебежчик – шпион россиян в Украине.

Представитель ГУР Юсов сообщил, что российский летчик Кузьминов собирается помогать Силам обороны в борьбе с оккупантами.

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