Буданов про викрадений вертоліт росіян: ГУР продовжує спілкуватися з іншими пілотами РФ

Українська військова розвідка веде таке ж спілкування з іншими російськими пілотами, як вела з пілотом викраденого з РФ гелікоптера Мі-8, заявив начальник Головного управління розвідки Кирило Буданов. Про це він розповів в етері телемарафону.

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Журналістка запитала, чи не почали надходити нові дзвінки з РФ від охочих допомогти після успіху пілота, який передав Україні гелікоптер.

"Це є все ж таки таємницею. Але подібне спілкування у нас як йшло, ще з кількома, скажімо так, особами, так і продовжується. А те, що сталося – це просто додасть впевненості тим людям, які ще вагаються", – відповів Буданов.

На запитання, як військове керівництво РФ відреагувало на ситуацію з Мі-8, Буданов відповів: "Засмучені — давайте так назвемо це".

Начальник ГУР зазначив, що після цієї спецоперації Федеральна служба безпеки РФ почала ще активніше працювати щодо охорони російських об'єктів, але Буданов назвав це "неефективними методами", які не дадуть "нічого хорошого" в принципі.

ДОВІДКА. 23 серпня 2023 року в ГУР повідомили про . 23 серпня 2023 року в ГУР повідомили про спецоперацію "Синиця" щодо переміщення російського військово-транспортного вертольота Мі-8, який перевозив з/ч для Су-27 та Су-30СМ між двома авіабазами, із льотчиком в Україну. Він сів 9 серпня під селом Полтава у Харківській області. Військовий пілот добровільно перегнав повітряне судно , а його родину раніше таємно перевезли до України. Ще двоє членів екіпажу не знали про це і намагалися втекти після посадки: їх ліквідували.

В одному з інтерв'ю Кузьмінов розповів про спецоперацію "Синиця", піврічну підготовку та виплату $500 000 премії.

Спецслужби сумніваються, що льотчик-перебіжчик – шпигун росіян в Україні.

Представник ГУР Юсов повідомив, що російський льотчик Кузьмінов збирається допомагати Силам оборони у боротьбі з окупантами.

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