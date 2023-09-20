У Воронезькій області Росії розбився надзвуковий бомбардувальник Су-34 — фото та відео

- радянський і російський багатофункціональний фронтовий надзвуковий винищувач-бомбардувальник, призначений для завдання ударів авіаційними засобами ураження по цілях противника в оперативній і тактичній глибині з зосередженням основних зусиль на видаленні 150-600 км від лінії бойового дотику в умовах сильної протидії засобам протиповітряної оборони противника та застосування сучасних засобів радіоелектронної боротьби, а також ураження повітряних цілей противника вдень і вночі у простих та складних метеорологічних умовах

За своїми бойовими можливостями Су-34 належить до покоління 4++ і дозволяє здійснювати виконання основних бойових завдань без супроводу винищувачами прикриття через високі бойові якості, що дозволяють вести самостійно маневрений повітряний бій з будь-якими винищувачами противника на рівних умовах.