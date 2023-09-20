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У Воронезькій області Росії розбився надзвуковий бомбардувальник Су-34 — фото та відео

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20.09.2023, 11:11
У Воронезькій області Росії розбився надзвуковий бомбардувальник Су-34 — фото та відео - Фото
Винищувач-бомбардувальник Су-34 (Фото: ресурс окупантів)

У Воронезькій області Росії зазнав катастрофи надзвуковий бомбардувальник-винищувач Су-34. Про це повідомили у Міноборони країни-окупанта.

Росіяни заявляють, що літак розбився на території Воронезької області.
Причини аварії не називаються.
Екіпаж із двох осіб катапультувався та вижив.
Пропагандисти ворога пишуть, що літак упав у районі селища Колодязний, у нього відмовила стійка шасі.
ДОВІДКА. Су-34 - радянський і російський багатофункціональний фронтовий надзвуковий винищувач-бомбардувальник, призначений для завдання ударів авіаційними засобами ураження по цілях противника в оперативній і тактичній глибині з зосередженням основних зусиль на видаленні 150-600 км від лінії бойового дотику в умовах сильної протидії засобам протиповітряної оборони противника та застосування сучасних засобів радіоелектронної боротьби, а також ураження повітряних цілей противника вдень і вночі у простих та складних метеорологічних умовах

За своїми бойовими можливостями Су-34 належить до покоління 4++ і дозволяє здійснювати виконання основних бойових завдань без супроводу винищувачами прикриття через високі бойові якості, що дозволяють вести самостійно маневрений повітряний бій з будь-якими винищувачами противника на рівних умовах.

  • 4 липня російський винищувач МіГ-31 зазнав аварії під час виконання навчального польоту на Камчатці.
  • 12 серпня у Калінінградській області Росії розбився винищувач Су-30, екіпаж загинув.
  • 4 вересня роспропаганда заявила, що в Азовському морі розбився ударний вертоліт Ка-52 "Алігатор".

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Дмитро Гриниченко
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війнаРосіяавіаціявтратису-34Воронезька область
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