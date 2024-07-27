ГУР поразило три российских вертолета под Москвой и в Самаре – источник

Один из вертолетов оккупантов был поражен на аэродроме Минобороны РФ

Ми-28 (Иллюстративное фото: ЕРА)

Главное управление разведки поразило три российских вертолета на территории РФ. Об этом LIGA.net сообщил источник в украинской разведке.

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По данным собеседника, ночью 21 июля, около 03:00, на территории акционерного общества "Национальный центр вертолетостроения Миль и Камов", который находится в населенном пункте Томилино Московской области, в результате диверсионных мероприятий ГУР были поражены вражеские вертолеты Ми-28 и Ка-226.

24 июля также в результате диверсии уничтожен многоцелевой вертолет Ми-8 на территории аэродрома Министерства обороны РФ "Кряж" в Самаре.

СПРАВКА. АО "НЦВ Миль и Камов" (НЦВ) – это авиастроительное предприятие, специализирующееся на разработке, производстве и ремонте вертолетов (линейки Ми и КА), а также других вертолетных летательных аппаратов. Предприятие включает в себя два опытно-конструкторских бюро ОКБ "Миля" и ОКБ "Камова", опытное производство, а также экспериментально-исследовательский комплекс и испытуемый центр.

В ночь на 27 июля и утром в результате операции ГУР были атакованы военный аэродром России в Энгельсе, аэродромы "Дягилево" и "Оленья", где был поврежден бомбардировщик Ту-22М3.

Также в спецслужбах сообщили еще об одной спецоперации ГУР: кибератаках на финансовые учреждения РФ.

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