Під Волгоградом розбився винищувач Су-34. Такими РФ бомбить українські позиції – відео

Су-34 (Ілюстративний скриншот з відео Міноборони РФ)

У Росії зазнав катастрофи черговий винищувач Су-34. Про це повідомляють російські пропагандисти ТАСС та РИА Новости, посилаючись на Міноборони РФ.

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За даними російського військового відомства, Су-34 зазнав катастрофи у Волгоградській області під час виконання планового навчально-тренувального польоту.

Екіпаж нібито катапультувався і загрози льотчикам немає, а сам літак впав у безлюдній місцевості, стверджують пропагандисти.

Попередньою причиною падіння винищувача у Міноборони РФ називають технічну несправність.

Російські пропагандистські Telegram-канали публікують фото та відео:

ДОВІДКА. Су-34 – радянський і російський багатофункціональний фронтовий надзвуковий винищувач-бомбардувальник, призначений для завдання ударів по цілях противника на віддаленні 150-600 км від лінії бойового зіткнення в умовах сильної протидії засобами протиповітряної оборони та застосування сучасних засобів радіоелектронної боротьби, а також ураження вдень та вночі у простих та складних метеорологічних умовах. За своїми бойовими можливостями Су-34 належить до покоління 4 ++ і дозволяє здійснювати виконання основних бойових завдань без супроводу винищувачами прикриття завдяки високим бойовим якостям, що дозволяє вести самостійно маневрений повітряний бій з будь-якими винищувачами супротивника на рівних умовах.

У травні російські пропагандисти повідомляли про катастрофу військового літака Су-34 разом із двома членами екіпажу.

11 червня в РФ заявили про авіакатастрофу літака Су-34 разом із екіпажем у горах Північної Осетії.

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