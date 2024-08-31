На Камчатці зник російський гелікоптер Мі-8
У Росії на Камчатці зник вертоліт Мі-8, на борту якого могли перебувати 22 особи. Про це пише пропагандистський ресурс РФ ТАСС.
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В оперативних службах РФ пропагандистам повідомили про зникнення вертольота авіакомпанії "Вітязь-аеро", на його пошуки вилетів інший борт. Також готові відправитись за маршрутом ще один Мі-8 і наземне угруповання рятувальників.
Відомо, що гелікоптер зник у районі вулкана Вачкажець на Камчатці, слідчі розпочали перевірку.
За попередніми даними, як повідомили в Росавіації, на борту було 22 особи – три члени екіпажу та 19 пасажирів.
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