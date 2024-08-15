Російський стратегічний бомбардувальник Ту-22М3 розбився в Іркутській області РФ. Інформацію підтверджує Міністерство оборони РФ. Відео, як стверджується, з місця падіння публікують місцеві Telegram-канали – на записах є нецензурна лексика, 18+.

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Міноборони окупантів заявляє: Ту-22М3 зазнав аварії в Іркутській області під час виконання планового польоту – екіпажу загарбників вдалося евакуюватися й загрози його життю немає.

Військове відомство РФ стверджує, що літак впав у безлюдній місцині, на землі обійшлося без руйнувань.

Попередньою причиною аварії росіяни називають технічну несправність літака.

Згодом губернатор Іркутської області Ігор Кобзєв заявив, що усіх чотирьох пілотів знайшли живими.

Тим часом у Telegram ширяться відео, як стверджується, з місця падіння:

На відео темно, оскільки в Іркутській області зараз ніч — там на 5 годин пізніше, ніж в Україні.

Деякі ресурси окупантів пишуть, що падіння сталося у Черемховському районі Іркутської області — неподалік від села Михайлівка. За їх даними, цей Ту-22М3 злітав з аеродрому "Белая" у сусідньому Усольському районі.

Такі бомбардувальники Ту-22М3 росіяни використовують для завдання ракетних ударів по Україні.

27 липня у Росії зазнав катастрофи черговий винищувач Су-34.

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