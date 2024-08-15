Российский стратегический бомбардировщик Ту-22М3 разбился в Иркутской области РФ. Информацию подтверждает Министерство обороны РФ. Видео, как утверждается, с места падения публикуют местные Telegram-каналы. - на записях есть нецензурная лексика, 18+.

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Минобороны оккупантов заявляет: Ту-22М3 потерпел крушение в Иркутской области во время выполнения планового полета – экипажу захватчиков удалось эвакуироваться и угрозы его жизни нет.

Военное ведомство РФ утверждает, что самолет упал в безлюдном месте, на земле обошлось без разрушений.

Предварительной причиной аварии россияне называют техническую неисправность самолета.

Впоследствии губернатор Иркутской области Игорь Кобзев заявил, что всех четырех пилотов нашли живыми.

Между тем, в Telegram распространяются видео, как утверждается, с места падения.

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