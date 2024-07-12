В Подмосковье разбился российский самолет Sukhoi Superjet, есть погибшие – видео

"Суперджет" упал во время тестового полета после планового ремонта, место крушения еще не обнаружили

Sukhoi Superjet (Фото: Википедия/Flickr)

Российские топ-пропагандистские ресурсы со ссылкой на источники в силовых структурах пишут, что днем 12 июля в Подмосковье разбился пассажирский самолет Sukhoi Superjet. По предварительным данным, три члена экипажа погибли.

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Как пишут россияне, авиакатастрофа произошла в районе Коломны, однако точное место падения самолета еще якобы не обнаружили.

"Суперджет" упал в ходе тестового полета после планового ремонта, утверждают пропагандисты. Оперативные службы страны-агрессора сообщили о трех погибших и раненых, это предварительные данные.

Самолет был произведен в 2014 году, "Газпром" якобы был его единственным эксплуатантом.

СПРАВКА Это не первое такое происшествие с Sukhoi Superjet.

По данным Росавиации, 7 октября 2017 года Superjet в ходе полета столкнулся с птицей. Еще один эпизод случился 30 января 2018 года – самолет при заходе на посадку не выпустил закрылки. По данным интернет-ресурса AeroInside, отслеживающего авиаинциденты, 7 февраля 2018 года борт, выполнявший рейс Мурманск – Москва, аварийно сел в аэропорту Шереметьево. У крыльев самолета отказали спойлеры (устройства, которые гасят подъемную силу при торможении лайнера). Это не первое такое происшествие с Sukhoi Superjet.По данным Росавиации, 7 октября 2017 года Superjet в ходе полета столкнулся с птицей. Еще один эпизод случился 30 января 2018 года – самолет при заходе на посадку не выпустил закрылки. По данным интернет-ресурса AeroInside, отслеживающего авиаинциденты, 7 февраля 2018 года борт, выполнявший рейс Мурманск – Москва, аварийно сел в аэропорту Шереметьево. У крыльев самолета отказали спойлеры (устройства, которые гасят подъемную силу при торможении лайнера).