В Подмосковье разбился российский самолет Sukhoi Superjet, есть погибшие – видео
Российские топ-пропагандистские ресурсы со ссылкой на источники в силовых структурах пишут, что днем 12 июля в Подмосковье разбился пассажирский самолет Sukhoi Superjet. По предварительным данным, три члена экипажа погибли.
Присоединяйтесь к нам Facebook и принимайте участие в дискуссиях
Как пишут россияне, авиакатастрофа произошла в районе Коломны, однако точное место падения самолета еще якобы не обнаружили.
"Суперджет" упал в ходе тестового полета после планового ремонта, утверждают пропагандисты. Оперативные службы страны-агрессора сообщили о трех погибших и раненых, это предварительные данные.
Самолет был произведен в 2014 году, "Газпром" якобы был его единственным эксплуатантом.
СПРАВКАЭто не первое такое происшествие с Sukhoi Superjet.
По данным Росавиации, 7 октября 2017 года Superjet в ходе полета столкнулся с птицей. Еще один эпизод случился 30 января 2018 года – самолет при заходе на посадку не выпустил закрылки. По данным интернет-ресурса AeroInside, отслеживающего авиаинциденты, 7 февраля 2018 года борт, выполнявший рейс Мурманск – Москва, аварийно сел в аэропорту Шереметьево. У крыльев самолета отказали спойлеры (устройства, которые гасят подъемную силу при торможении лайнера).
- 5 мая 2019 года в аэропорту Шереметьево произошла катастрофа: самолет Аэрофлота Sukhoi Superjet 100, который направлялся в Мурманск, совершил аварийную посадку и загорелся.
- Сгорел или задохнулся 41 человек из 78 всего на борту.