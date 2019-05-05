В Москве при аварийной посадке загорелся самолет: видео

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Самолет горит в аэропорту Шереметьево

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В московском аэропорту Шереметьево при аварийной посадке загорелся пассажирский самолет SSJ-100, следовавший в Мурманск, передает ТАСС.

Самолет вылетел около 18:00 мск из Шереметьево, сделал несколько кругов над Московской областью и резко пошел на снижение. Около 18:40 он совершил посадку.

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"По предварительным данным, есть пострадавшие. К самолету направлены как минимум 10 скорых", - сказали журналистам неназванные источники. Одна из версий происшествия – удар молнии.

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Теги: Москва, самолет, шереметьево
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