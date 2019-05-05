В Москве при аварийной посадке загорелся самолет: видео

В московском аэропорту Шереметьево при аварийной посадке загорелся пассажирский самолет SSJ-100, следовавший в Мурманск, передает ТАСС.
Самолет вылетел около 18:00 мск из Шереметьево, сделал несколько кругов над Московской областью и резко пошел на снижение. Около 18:40 он совершил посадку.
"По предварительным данным, есть пострадавшие. К самолету направлены как минимум 10 скорых", - сказали журналистам неназванные источники. Одна из версий происшествия – удар молнии.
Первые секунды после посадки горящего борта в Шереметьево. Люди, спасшиеся из самолёта, бегут по полосе pic.twitter.com/j3lcDnvtEF— baza (@bazabazon) 5 травня 2019 р.
4 апреля авиалайнер Boeing 737 с более чем сотней пассажиров на борту упал в реку в городе Джексонвилль (США) сразу после приземления.