В Москве при аварийной посадке загорелся самолет: видео

В московском аэропорту Шереметьево при аварийной посадке загорелся пассажирский самолет SSJ-100, следовавший в Мурманск, передает ТАСС.

Самолет вылетел около 18:00 мск из Шереметьево, сделал несколько кругов над Московской областью и резко пошел на снижение. Около 18:40 он совершил посадку.

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"По предварительным данным, есть пострадавшие. К самолету направлены как минимум 10 скорых", - сказали журналистам неназванные источники. Одна из версий происшествия – удар молнии.