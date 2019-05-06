Москва. В самолете сгорел 41 человек из 78. Кадры с салона: видео

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Согласно последним данным, подтверждена гибель 41 пассажира

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В загоревшемся самолете в московском Шереметьево выжили 37 человек из 78. Об этом сообщила журналистам официальный представитель Следкома РФ Светлана Петренко, передает рупор Кремля ТАСС.

Согласно последним данным, подтверждена гибель 41 пассажира.

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Пассажирский самолет SSJ-100, следовавший из Москвы в Мурманск, загорелся при аварийной посадке в московском аэропорту Шереметьево, сделав несколько кругов над областью.

Следователи допрашивают пострадавших, очевидцев, сотрудников аэропорта, представителей авиакомпании и других ответственных за эксплуатацию самолета.

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Теги: Москва, самолет, пожар, погибший, видео, шереметьево, салон
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