У Підмосков'ї розбився російський літак Sukhoi Superjet, є загиблі – відео
Російські топпропагандистські ресурси з посиланням на джерела у силових структурах пишуть, що вдень 12 липня у Підмосков'ї розбився пасажирський літак Sukhoi Superjet. За попередніми даними, троє членів екіпажу загинули.
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Як пишуть росіяни, авіакатастрофа сталася у районі Коломни, однак точне місце падіння літака ще нібито не виявили.
"Суперджет" упав під час тестового польоту після планового ремонту, стверджують пропагандисти. Оперативні служби країни-агресора повідомили про трьох загиблих і поранених, це попередні дані.
Літак було виготовлено 2014 року, "Газпром" був його єдиним експлуатантом.
ДОВІДКАЦе не перша така подія з Sukhoi Superjet.
За даними Росавіації, 7 жовтня 2017 року Superjet під час польоту зіткнувся з птахом. Ще один епізод трапився 30 січня 2018 року – літак під час заходу на посадку не випустив закрилки. За даними інтернет-ресурсу AeroInside, що відстежує авіаінциденти, 7 лютого 2018 року борт, що виконував рейс Мурманськ – Москва, аварійно сів в аеропорту Шереметьєво. У крил літака відмовили спойлери (пристрої, які гасять підйомну силу під час гальмування лайнера).
- 5 травня 2019 року в аеропорту Шереметьєво сталася катастрофа: літак Аерофлоту Sukhoi Superjet 100, який прямував до Мурманська, здійснив аварійну посадку і загорівся.
- Згоріла або задихнулася 41 людина з 78 усього на борту.